В феврале 2026 года Петербург и Ленобласть продемонстрировали рост реальных зарплат

В феврале 2026 года в Петербурге и Ленобласти продолжился рост реальных заработных плат. Показатель рассчитывается в процентах к аналогичному периоду прошлого года. Данные указаны на сайте Петростата.

Лидером по темпам роста стал Петербург, где реальная зарплата достигла 105,6%. В Ленинградской области динамика также положительная, но чуть скромнее – 102,8%.

Реальная заработная плата – это доход, скорректированный на уровень инфляции. Она показывает, насколько фактически увеличилось количество товаров и услуг, которые может приобрести работник на свою зарплату.

