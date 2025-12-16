ЕС разрешил военным задерживать танкеры с российской нефтью

Военные корабли ЕС получили разрешение задерживать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти в Средиземном море.

Страны Евросоюза разрешили своим кораблям в Средиземном море проводить задержание иностранных танкеров с российской нефтью. Об этом заявила в беседе с журналистами глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, такое решение объявили на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза. По факту, ЕС узаконил новое пиратство, прикрыв его объяснением, что данная мера направлена на усиление контроля за соблюдением санкционного режима.

Наша операция IRINI изменила правила боевого применения, в ее рамках теперь начнут задерживать суда Кая Каллас, глава дипслужбы Евросоюза

Также, как отметила Каллас, с сегодняшнего дня впервые начнут применять санкции в отношении Ирана за нарушение свободы навигации. Такие меры связаны с операцией ЕС Aspides в Красном море.

В 2020 году операция ЕС IRINI в Средиземном море была направлена на инспекцию судов, чтобы предотвратить незаконные поставки оружия в Ливию. Однако эта миссия провалилась.

Ранее журналисты издания Politico пришли к выводу, что Европейский союз не включит в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть.

Фото: Magnific