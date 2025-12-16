Politico: полный запрет на российскую нефть не войдет в новый пакет санкций ЕС

На Западе заметили, что страны-члены ЕС не добились единства в вопросе о полном запрете нефти из РФ.

Европейский союз вряд ли включит в свой 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с перевозкой такого груза. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из регионального издания Politico со ссылкой на дипломатов из коллективного Брюсселя. В СМИ рассказали о том, что при подготовке нового пакета запретов в отношении Москвы основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости на энергоресурсы. В частности, страны-члены ЕС сейчас обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка Однако звучащие в медиа предложения о полном запрете российской нефти и запрете морских услуг не имеют достаточной поддержки у делегатов. Вероятно, такие инициативы не будут реализованы в рамках нового санкционного пакета.

Напомним, что в прошлом году Евросоюз ввел механизм, гарантирующий, что каждые шесть месяцев предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15 процентов ниже среднерыночной стоимости. Текущий предел должен быть пересмотрен летом 2026 года. Ограничения запрещают европейским предприятиям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.

