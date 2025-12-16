Водителей могут освободить от платы за парковку, но с одним условием

Российским водителям разрешат не платить за парковку при техническом сбое.

Автовладельца могут освободить от оплаты парковки, если он не смог внести плату по независящим от него причинам. Об этом говорится в проекте поправок к закону "Об организации дорожного движения" Минтранса РФ, сообщил "Коммерсант".

Согласно действующему закону, водитель может оплатить парковку наличкой или через банковские приложения. В поправках приводятся "альтернативные способы" в случаях, когда не получается внести деньги эти способами.

В ведомстве уточнили, что альтернативные способы оплаты могут быть разными, но субъекты будут определять их самостоятельно. Однако Минтранс потребует от региональных властей обеспечить доступ к указанным способам оплаты.

Если владелец автомобиля по независящим от него причинам не внес плату за услугу, его освободят от обязанности по оплате за соответствующий период, уточнили в министерстве.

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Фото: Piter.tv