Снижение смертности и спасение водителей: "ЭРА-ГЛОНАСС" отмечает 11-летие

На передачу сообщений в экстренные службы системе требуется всего 19 секунд.

"ЭРА-ГЛОНАСС " – оператор первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте – отмечает 11-летие. Она обрабатывает и передает информацию о ДТП в экстренные оперативные службы. Об этом пишет Минтранс РФ.

Ежегодно система спасает тысячи жизней водителей и пассажиров, а также вносит вклад в достижение национальных целей развития России. Речь идет о снижении смертности при авариях. Так, за время работы 13.7 млн автомобилей оборудовано специальной кнопкой SOS и выполнено 600 тыс. аварийных вызовов. Из них 84% обработаны автоматически в условиях ДТП, когда водитель не может сам передать информацию.

На то, чтобы данные попали дежурным службам, системе требуется всего 19 секунд. Кроме аварийного оповещения, на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" сформирована целая экосистема: от обнаружения беспилотников до онлайн-мониторинга движения транспорта. Отмечается, что в следующем году систему планируют масштабировать на всю страну.

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Фото: Magnific