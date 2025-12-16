Обвиняемый в незаконном сбыте холодного оружия в Петербурге получил 3 года колонии

Мужчина продал штык-нож от автомата.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменили ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия).

По данным надзорного ведомства, в сентябре прошлого года мужчина незаконно продал штык-нож от автомата, относящийся к категории холодного оружия колюще-режущего действия, свободный оборот которого запрещен на территории страны. По совокупности приговоров злоумышленнику назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и оружия. Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Фото: Piter.TV