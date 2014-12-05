Перед судом в Петербурге предстанет обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и оружия
Сегодня, 13:04
Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве 25 мая, фигурант получил координаты "закладки" на 13-й Красноармейской улице и незаконно приобрел наркотик без цели сбыта. Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого нашли нарезное охотничье огнестрельное оружие, хранившееся в диване. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что дилер с улицы Бабушкина сбывал психотропы контактным способом. Его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

