ЕГЭ в этом году в Петербурге планируют сдавать 40,1 тыс. человек

В Петербурге в 2026 году ЕГЭ сдадут 40,1 тыс. человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по образованию Павел Розов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Уточняется, что 30 тыс. из них – это выпускники школ, 3,8 тыс. человек – учащиеся колледжей и техникумов, 199 – те, кто не прошел аттестацию в 2025 году, 6,5 тыс. участников – выпускники прошлых лет, 92 – ребята, завершившие обучение в 10 классе.

Для проведения экзаменов организовали 177 пунктов. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья организуют пункты сдачи на дому. Проверять бланки будут 1,5 тыс. экспертов.

