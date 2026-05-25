  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
189
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В "Востоке" собирают усилители сигнала для БПЛА

0 0

Андрей Белоусов заслушал доклады командования.

Специалисты "Восточной" группировки войск собирают усилители сигнала для увеличения радиуса действия дронов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по обороны через социальные сети. Известно, что глава профильного ведомства Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления. В рамках мероприятия он заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.

Заместитель начальника управления войск БпС группировки доложил, что в группировке продолжается рационализаторская работа. Специалистами собираются универсальные усилители сигнала для увеличения радиуса действия беспилотников и разработаны унифицированные наземные системы управления дронами.

пресс-слкжба Минобороны РФ

Эксперты пояснили, что борьба с БПЛА атвоматизирована для бойцов "Востока", что повысило эффективность уничтожения дронов противника. Начальник войск противовоздушной обороны "Восток" генерал-майор Валерий Черныш в ходе своего доклада объявил высокопоставленному гостю, что радиолокационная информация со всех малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) у группировки выводится в едином программно-аппаратном комплексе.

Минобороны: в ночь на 22 мая в небе над Петербургом сбили БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, восток, минобороны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии