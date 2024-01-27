Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в районе Петербурга

Атаку осуществили с воздуха Латвии с помощью беспилотников. Российские средства ПВО сбили один БПЛА под Псковом, остальные пропали с радаров.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Петербурга. Об этом 7 мая сообщили в Минобороны РФ. Атака была осуществлена около 03:20. Средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики обнаружили группу из шести беспилотных летательных аппаратов. Одновременно в воздухе над территорией Латвии российские средства контроля выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой беспилотник после входа в российское воздушное пространство в 04:41 был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лихачево, который находится в 78 километрах юго-восточнее Пскова. В результате проведенной экспертизы упавших обломков атакующая воздушная цель идентифицирована как беспилотный летательный аппарат Ан-196 "Лютый" украинского производства.

Ранее сообщалось, что почти 350 БПЛА сбили в небе над Россией 7 мая.

