Михаил Развожаев сообщил о последствиях ночного налета БПЛА киевского режима.

Вооруженные силы Украины в ночь на 27 мая атаковали город Севастополь различными воздушными средствами. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Михаил Развожаев. Российский чиновник пояснил, что нападение в том числе осуществлялось ракетами Storm Shadow. В результате инцидента нашим средствам защиты удалось сбить более 20 дронов противника. Сведений о пострадавших нет.

Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами. Сбиты более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. Михаил Развожаев, глава Севастополя

