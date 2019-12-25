Azur Air оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров

Нарушение прав пассажиров произошло еще в феврале текущего года.

Российскую авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса по маршруту "Красноярск - Пхукет" (Таиланд) почти на двое суток. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Специалисты отметили, что административная ответственность наступила по инициативе Красноярской транспортной прокуратуры.

По постановлению... предусмотренной в части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Напомним, что в феврале 2026 года в аэропорту Красноярска был задержан рейс этой авиакомпании в Пхукет более чем на 46 часов. Известно, что вопреки требованиям федеральных авиационных правил клиенты были несвоевременно обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием, а также размещены в гостинице.

