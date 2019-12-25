В ОП предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей

Вячеслав Гриб призвал внести правки в Трудовой кодекс России.

Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, необходимо сделать выходным днем в России для многодетных семей, это станет хорошей мерой поддержки. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, такая мера станет дополнительной поддержкой со стороны государства для местного населения. А обновленные положения следует закрепить в Трудовом кодексе.

Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт заметил, что день защиты детей является для всех граждан праздником. Вячеслав Гриб не уверен в том, что в этот день следует вводить выходной для всех россиян с детьми, но исключением могут стать многодетные семьи. Он также считает, что правительству необходимо расширять меры поддержки многодетных семей во всех сферах.​

В ОП предложили объединить майские праздники.

Фото: Piter.tv