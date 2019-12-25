МВД Финляндии: один дрон залетел в пространство страны
Сегодня, 15:57
Киммо Кохвакка объяснил, что ситуация находится на контроле профильного ведомства.

По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии в пятницу. Соответствующее заявление сделал глава спасательного департамента МВД республики Киммо Кохвакка в комментарии местным журналистам из информационного издания STT. В западной публикации говорится о том, что власти из Хельсинки утром 15 мая получили сигнал о найденных беспилотниках, которые пересекли воздушное пространство европейской страны. В результате данного инцидента региональным властям пришлось закрывать столичный аэропорт. Угроза для национальной безопасности миновала к семи часам утра.

По имеющимся на данный момент сведениям, по меньшей мере один беспилотник залетел в Финляндию.

Киммо Кохвакка, глава спасательного департамента МВД Финляндии

Напомним, что с конца марта финские власти неоднократно говорили общественности об обнаружении чужих беспилотников в стране Правоохранительные органы по результатам расследований указывали на украинское происхождение таких дронов. По меньшей мере три из них БПЛА несли на себе неразорвавшийся боеприпас.

