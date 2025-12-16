В Кировском районе задержали мужчину, который избил водителя скорой помощи

Инцидент произошел днём 4 июня. Водитель прибыл на вызов, но проезд был заблокирован. Чтобы объехать препятствие, он использовал тротуар с включёнными спецсигналами. Это не понравилось пешеходу, завязалась драка.

В Кировском районе Петербурга днём 4 июня произошёл конфликт между водителем скорой помощи и местным жителем. Медицинский сотрудник прибыл на вызов, однако проезд во дворе оказался перекрыт другим автомобилем. Чтобы объехать препятствие, водитель использовал тротуар и включил специальные сигналы.

Такое манёвр не понравился пешеходу. Он начал оскорблять водителя, после чего между ними завязалась потасовка. Мужчина избил сотрудника скорой, нанёс ему серьёзные травмы, после чего скрылся в подъезде одного из соседних домов. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии опросили свидетелей и установили личность нападавшего. Выяснилось, что он проживает в одном из домов в этом районе. Мужчину задержали на улице Новостроек и доставили в отдел полиции.

Ранее злоумышленник уже был судим за грабёж, мошенничество и оскорбление представителя власти. В результате нападения 46-летний водитель скорой получил закрытую черепно-мозговую травму.

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Фото: Piter.TV