В Ленобласти маломерное судно столкнулось с матрасом, на котором находились двое детей

В результате происшествия травмы получил пенсионер, также находившийся на воде; его состояние оценивается как неопасное для жизни.

В акватории Ново-Свирского канала в Ленинградской области произошло столкновение. Маломерное судно наехало на надувной матрас, на котором отдыхали двое детей пяти и восьми лет.

По информации источника 78.ru, инцидент произошел сегодня около 17:00–17:30. В результате происшествия травмы получил пенсионер, также находившийся на воде; его состояние оценивается как неопасное для жизни.

В связи с происшествием Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирский теплоход задел пролет Троицкого моста в Петербурге.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

