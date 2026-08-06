В Ленобласти маломерное судно столкнулось с матрасом, на котором находились двое детей

В акватории Ново-Свирского канала в Ленинградской области произошло столкновение. Маломерное судно наехало на надувной матрас, на котором отдыхали двое детей пяти и восьми лет.
По информации источника 78.ru, инцидент произошел сегодня около 17:00–17:30. В результате происшествия травмы получил пенсионер, также находившийся на воде; его состояние оценивается как неопасное для жизни.
В связи с происшествием Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы сообщили о том, что пассажирский теплоход задел пролет Троицкого моста в Петербурге.
Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура
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