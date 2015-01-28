Пассажирский теплоход задел пролет Троицкого моста в Петербурге

В воскресенье, 12 июля, около 16 часов пассажирский теплоход "Чайка" задел пролет Троицкого моста в Петербурге. По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением, в результате чего верхняя палуба судна зацепила конструкцию переправы.
Пострадавших в результате инцидента нет. Все пассажиры были благополучно высажены на берег. Разлива нефтепродуктов не допущено, теплоход отшвартован к месту постоянной стоянки. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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