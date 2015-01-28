  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажирский теплоход задел пролет Троицкого моста в Петербурге
Сегодня, 19:15
41
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Пассажирский теплоход задел пролет Троицкого моста в Петербурге

0 0

В воскресенье, 12 июля, судно "Чайка" под управлением судоводителя зацепило верхней палубой переправу. Пострадавших нет, пассажиров высадили на берег. Проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

В воскресенье, 12 июля, около 16 часов пассажирский теплоход "Чайка" задел пролет Троицкого моста в Петербурге. По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением, в результате чего верхняя палуба судна зацепила конструкцию переправы.

Пострадавших в результате инцидента нет. Все пассажиры были благополучно высажены на берег. Разлива нефтепродуктов не допущено, теплоход отшвартован к месту постоянной стоянки. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров.

Фото:  Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии