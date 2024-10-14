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Петербуржец отправлен в колонию за хулиганство в магазине в Зеленогорске
Сегодня, 11:34
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Петербуржец отправлен в колонию за хулиганство в магазине в Зеленогорске

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Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

По данным надзорного ведомства, в ноябре прошлого года нетрезвый фигурант в маске и с ножом ворвался в продуктовый магазин, расположенный на проспекте Ленина в Зеленогорске. Он угрожал сотрудникам и покупателям. Затем обвиняемый повредил товары, после чего оплатил собачий корм и попытался покинуть торговую точку. Его задержали полицейские. Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима. 

Ранее на Piter.TV: в Колпино мужчина угрожал ножницами сотрудникам супермаркета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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