Петербуржец отправлен в колонию за хулиганство в магазине в Зеленогорске

Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным надзорного ведомства, в ноябре прошлого года нетрезвый фигурант в маске и с ножом ворвался в продуктовый магазин, расположенный на проспекте Ленина в Зеленогорске. Он угрожал сотрудникам и покупателям. Затем обвиняемый повредил товары, после чего оплатил собачий корм и попытался покинуть торговую точку. Его задержали полицейские. Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV