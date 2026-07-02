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В Колпино мужчина угрожал ножницами сотрудникам супермаркета

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На месте поймали 52-летнего местного жителя.

Росгвардейцы Петербурга задержали в Колпино мужчину, который угрожал ножницами сотрудникам супермаркета. Инцидент произошел накануне вечером на Пролетарской улице. 

К наряду вневедомственной охраны обратились очевидцы, заявившие о том, что нетрезвый посетитель магазина бросается на людей. На месте поймали 52-летнего местного жителя, персонал торговой точки успел отобрать у него ножницы. 

Задержанного увезли в 55-й отдел полиции, в результате его выходки никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина угрожал ножом девушке в парке на Московском проспекте. Между ними перед этим возникла конфликтная ситуация. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: колпино, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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