В Колпино мужчина угрожал ножницами сотрудникам супермаркета

На месте поймали 52-летнего местного жителя.

Росгвардейцы Петербурга задержали в Колпино мужчину, который угрожал ножницами сотрудникам супермаркета. Инцидент произошел накануне вечером на Пролетарской улице.

К наряду вневедомственной охраны обратились очевидцы, заявившие о том, что нетрезвый посетитель магазина бросается на людей. На месте поймали 52-летнего местного жителя, персонал торговой точки успел отобрать у него ножницы.

Задержанного увезли в 55-й отдел полиции, в результате его выходки никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина угрожал ножом девушке в парке на Московском проспекте. Между ними перед этим возникла конфликтная ситуация. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти