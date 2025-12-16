Бородина рассказала о неформальном общении с политиками на ПМЭФ

Телеведущая узнала о своём участии в форуме всего за неделю. Над образами она работала сама, без помощи стилистов. По её словам, политики оказались раскрепощёнными и просили называть их просто по имени.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина впервые приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. В беседе с 78.ru она поделилась впечатлениями.

Бородина рассказала, что значительную часть времени занималась работой. Она готовилась к мероприятию и настраивалась на серьёзное общение с политиками, однако, по её словам, они оказались очень раскрепощёнными: смеялись, шутили и просили не обращаться к ним по имени‑отчеству, а называть просто Сергей или Николай. Телеведущая отметила, что это было невероятно приятно.

Бородина также сообщила, что узнала о своём участии в форуме всего за неделю до его начала. Над образами для ПМЭФ она работала самостоятельно, без помощи стилистов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.

Фото: Piter.TV