Путин пошутил о чудесах после курьеза с микрофоном на ПМЭФ

На пленарной сессии форума модератор Гита Мохан попросила министра энергетики Саудовской Аравии подняться на сцену из‑за отсутствия ручного микрофона в зале.

На пленарной сессии форума модератор Гита Мохан попросила министра энергетики Саудовской Аравии подняться на сцену из‑за отсутствия ручного микрофона в зале. Увидев, что аппарат тут же появился, она назвала это волшебством. Президент России с улыбкой заметил, что собеседница находится в России.

В ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума произошёл курьёзный эпизод с микрофоном. Модератор, индийская журналистка Гита Мохан, обратилась к одному из участников дискуссии — министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдель Азизу бен Сальману Аль Сауду — с просьбой подняться на сцену. Причиной стало отсутствие ручного микрофона для выступления из зала.

Как только принц поднялся на сцену, ему тут же предоставили ручной микрофон. Увидев это, модератор воскликнула, что это похоже на волшебство. В ответ президент России Владимир Путин с улыбкой заметил, что она находится в России, подразумевая, что в стране возможны любые чудеса.

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Фото: Kremlin.ru