  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Финляндии обнаружили месторождения золота рядом с российской границей
Сегодня, 10:14
223
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Финляндии обнаружили месторождения золота рядом с российской границей

0 0

В компании Endomines раскрыли местоположение золотоносной зоны.

В восточной части Финляндии местные специалисты нашли месторождение золота. Соответствующее заявление своей аудитории сделала пресс-служба горнодобывающей компании Endomines. Сотрудники пояснили, что речь идет о локации, которая располагается в Иломантси. Этот участок находится вблизи от государственной границы с Россией. Специалисты добавили, что одна из новых залежей находится в шести километрах от уже известной, а остальные три — между ними. В настоящее время предприятие полагает, что речь идет о значительной золотоностности зоны.

Endomines выявила четыре новых месторождения золота в Укколанваара.

сообщение с сайта финской компании

В Финляндии писатель убил свою супругу из Петербурга.

Фото: pxhere.com

Теги: endomines, госграница, золото, финляндия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии