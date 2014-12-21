В Финляндии обнаружили месторождения золота рядом с российской границей

В восточной части Финляндии местные специалисты нашли месторождение золота. Соответствующее заявление своей аудитории сделала пресс-служба горнодобывающей компании Endomines. Сотрудники пояснили, что речь идет о локации, которая располагается в Иломантси. Этот участок находится вблизи от государственной границы с Россией. Специалисты добавили, что одна из новых залежей находится в шести километрах от уже известной, а остальные три — между ними. В настоящее время предприятие полагает, что речь идет о значительной золотоностности зоны.
Endomines выявила четыре новых месторождения золота в Укколанваара.
сообщение с сайта финской компании
