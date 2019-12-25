В Финляндии писатель убил свою супругу из Петербурга

Полиция Суоми расследует убийство в городе Котка на берегу Финского залива. Ночью 10 мая в квартире в районе Кархувуори обнаружили тело 49-летней художницы из Петербурга Александры Хинтсала. Под подозрением оказался ее супруг-писатель, пишет "КП-Петербург".

По словам знакомых Александры, она давно переехала в Суоми. Работала в детской изостудии, преподавала в техническом институте Kouvola Vocational Institute. В браке с мужем-финном они были более 15 лет.

По данным криминального комиссара Ханны Тойфонен, в настоящее время причины убийства выясняются. Мужчине грозит до 12 лет колонии.

