Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею

В 2027 году турнир состоится в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм.

Национальная сборная Финляндии с итоговым счетом 1:0 в овертайме обыграла команду Швейцарии в завершающем матче чемпионата мира по хоккею. Международные соревнования прошли на территории городов Цюрих и Фрибур. Победную шайбу на 71-й минуте матча забросил спортсмен Конста Хелениус. Таким образом представители Хельсинки стали пятикратными чемпионами мира.

Ранее финская команда выигрывала золотые медали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах. В настоящее время сборная европейского государства сравнялись по победам на чемпионатах мира с российской сборной. Известно, что в постсоветский период наши соотечественники также пять раз выигрывали турнир. Это происходило в 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 годах.. Швейцарская сборная в шестой раз в истории и в третий раз подряд является серебряным призером данного первенства. Ранее команда занимала второе место на турнирах 1935, 2013, 2018, 2024 и 2025 годов.

Напомним, что бронзовым призером чемпионата мира в 2026 году впервые в истории стала команда Норвегии.

