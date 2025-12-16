В библиотеке имени Маяковского пройдёт фестиваль к 200-летию русской сатиры

С июня по сентябрь в Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского пройдёт фестиваль "200 лет русской сатиры", посвящённый истории этого литературного жанра и творчеству выдающихся острословов. Как сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга, программа фестиваля включает цикл лекций от ведущих искусствоведов, которые расскажут о развитии сатиры в России, а также о жизни и произведениях ключевых фигур жанра.

Для посетителей уже подготовлена стендовая выставка во дворе библиотеки, представляющая собой ретроспективу русской сатиры через даты, портреты и архивные документы. Для удобства гостей разработан аудиогид, который поможет разобраться в контексте эпохи и понять, кто и над кем смеялся в разные исторические периоды.

Регистрация на лекции, запланированные на июнь, уже открыта на официальном сайте библиотеки имени В. В. Маяковского.

Фото: ВКонтакте / Библиотека имени Маяковского