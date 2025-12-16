В ГД предложили увеличить ипотечные каникулы до 12 месяцев семьям с детьми

Федеральному правительству на российской территории стоит увеличить ипотечные каникулы с 6 месяцев до одного года в отношении семей с детьми в том случае, если у граждан наступают соответствующие обстоятельства. Такое заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты направил законодательное предложение в адрес председателя кабинета министров Михаила Мишустина от имени представителей фракции.

В документе говорится о том, что статистические показатели последних лет свидетельствуют "о росте ипотечной нагрузки" на граждан. Центральный банк России уточняет, что на конец II квартала 2025 года число ипотечных заемщиков с учетом созаемщиков составило около десяти миллионов человек. Таким образом показатель за два последних года увеличился на семь процентов. По итогам прошлого года количество граждан, имеющих непогашенную ипотеку, впервые достигло отметки в 11 миллионов человек. Сергей Миронов уверен, что ситуация подтверждает "системную значимость ипотечного кредитования как основного механизма решения жилищного вопроса для российских семей", а также говорит о значительной чувствительности бюджетов населения к любым неблагоприятным жизненным обстоятельствам.

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии правового механизма ипотечных каникул и о закреплении на федеральном уровне права семьи, имеющей одного и более несовершеннолетних детей, а также семьи, в которой подтверждена беременность сроком не менее 22 недель.... Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий полагает, что такую отсрочку нужно давать гражданам в случае потери работы или существенного снижения доходов. При этом порядок предоставления ипотечных каникул регулируется федеральным законом "О потребительском кредите (займе)". Однако пока что этот документ позволяет лишь на полгода снижать размер платежей или полностью приостанавливать их внесение при условии, что ипотека оформлена на единственное жилье.

