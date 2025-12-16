Как изменились тренды детского отдыха летом

Родители стали реже отдавать предпочтение морским курортам.

Семьи теперь хотят не просто занять ребенка на каникулах, но и помочь ему восстановиться. О трендах в детском отдыхе летом рассказали 360.ru. Так, москвичи чаще всего едут в Подмосковье, Петербург, Ленинградскую и Свердловскую области. Кроме того, родители стали выбирать лагеря с более короткими сменами.

В этом году выросло количество мест для отдыха детей, насчитывается около 40,5 тысяч организаций. Директор компании "Диал-тур", руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова отметила, что сегодня родители выбирают учреждения осторожнее. В том числе, учитывают транспортную доступность и геополитическую ситуацию.

Гораздо реже свое предпочтение стали отдавать морским курортам. На это может влиять удаленность региона, транспортная доступность и наличие прямого сообщения. Уточняется, что власти помогают организовывать детских отдых. В этом году на постройку новых корпусов выделили три миллиарда рублей. Участниками программы стали 44 региона.

