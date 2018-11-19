В России предложили ввести именные сертификаты на детский отдых

Леонид Слуцкий напомнил о том, что многие семьи не могут позволить себе отправить ребенка отдыхать по путевке.

На российской территории должна появиться система именных сертификатов на отдых для семей с двумя и более детьми, которая позволит обеспечить более широкий доступ детей к оздоровительным программам в течение года. Соответствующее заявление сделал депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе "Путевка в летний лагерь - роскошь, а не отдых и оздоровление", подготовленном по результатам мониторинга цен на детский отдых по всей стране.Текст документа пресс-служба политического деятеля распространила по СМИ. Парламентарий из нижней палаты предложил дать несовершеннолетним гражданам возможность круглогодичного оздоровления и отдыха, чтобы они также смогли увидеть все богатство природы.

ЛДПР предлагает стимулировать программы детского отдыха во все сезоны. Государство должно сформировать этот рынок - создать систему именных сертификатов для семей с двумя и более детьми, которые позволят обеспечить детский отдых и загрузку предприятий. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Законодатель заметил, что его фракция уже во второй раз провела мониторинг цен на детский отдых, в рамках специалисты которого опросили более тысячи родителей и изучили свыше 300 рекламных предложений. на данный момент более 60 процентов родителей сообщили политикам о том, что не могут позволить себе отправить ребенка в лагерь. Речь идет о том, что стоимость путевок выросла минимум на 20 процентов по сравнению с 2025 годом.

Фото: Piter.tv