В ГД предложили ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях

Каплан Панеш напомнил о том, что часто люди тратят свое время для того, чтобы уйти ни с чем или соглашаются на худшие условия работы.

В России работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Парламентарий представляет в нижней палате фракцию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что иногда компании пишут о работе за 100 тысяч рублей, но в реальности на собеседовании предлагают кандидатам всего 50 тысяч рублей. В результате ежедневно тысячи граждан сталкиваются с подобным обманом. Законодатель предлагает ввести наказание за ложные данные о зарплате, а также обязать работодателей раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных организаций в стране. По словам политика, свыше 60 процентов соискателей на трудовое место сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты.

Особенно страдают уязвимые категории: молодежь без опыта, пенсионеры, мигранты, многодетные родители. Я предлагаю ввести штрафы в зависимости от разрыва: до 20 процентов - 50-100 тыс. рублей; 20-50 процентов - 100-200 тыс.; свыше 50 процентов - 200-500 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток. Каплан Панеш, депутат ГД РФ

Панеш добавил, что следует предусмотреть на федеральном уровне обязанность работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты: трудовой оклад, премии, надбавки. Также требуется сформировать открытый реестр недобросовестных работодателей, который может появиться на официальном сайте Роструда. Контроль за соблюдением норм предлагается возложить на трудовые инспекции, жалобу в отношении фирмы можно будет подать через "Госуслуги"..

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Фото: Piter.tv