За 10 лет совместной жизни предлагают платить 10 тыс. рублей.

В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак. С такой идеей выступил депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Об этом пишет РИА Новости.

Каплан Панеш считает, что брак — это годы поддержки, терпения и преодоления трудностей. Такие семьи, по его словам, нужно поощрять финансово. Согласно задумке, выплаты будут предусмотрены с шагом в 5 лет. Так, за 10 лет совместной жизни заплатят 10 тыс. рублей, за 15 — 15 тыс. рублей. При этом за 50 лет брака предлагается установить повышенную выплату в 100 тыс. рублей.

Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас. Каплан Панеш, депутат

