В порту Петербурга запретили ввоз 175 тонн бразильского арахиса из-за вредителей
Лабораторные исследования подтвердили наличие в арахисе нескольких опасных для запасов насекомых: малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака и блестянки сухофруктовой.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз двух партий арахиса общим весом более 175 тонн из-за обнаружения вредителей. Об том сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностные лица выявили, что продукция, прибывшая из Бразилии, не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" по показателю заражённости вредителями.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в арахисе нескольких опасных для запасов насекомых: малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака и блестянки сухофруктовой. В соответствии с законодательством, ввоз заражённой продукции на территорию России запрещён.

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор проконтролировал экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

