Нетрезвый водитель съехал в кювет в поселке Торковичи. Погиб пассажир

В Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в региональном комитете правопорядка и безопасности.

Вечером 20 мая в экстренные службы поступила информация об аварии в поселке Торковичи. Было установлено, что водитель легкового автомобиля Ford не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате пассажир оказался зажат под машиной. Спасатели деблокировали пострадавшего, однако медики скорой помощи констатировали его гибель. По предварительным данным, управлявший иномаркой мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Даже небольшое количество спиртного снижает скорость реакции, нарушает концентрацию внимания, искажает восприятие дорожной обстановки, приводит к ошибочным и опасным решениям за рулем. Комитет правопорядка и безопасности

