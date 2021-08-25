Нетрезвый водитель съехал в кювет в поселке Торковичи. Погиб пассажир
Сегодня, 9:18
221
В Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в региональном комитете правопорядка и безопасности. 

Вечером 20 мая в экстренные службы поступила информация об аварии в поселке Торковичи. Было установлено, что водитель легкового автомобиля Ford не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате пассажир оказался зажат под машиной. Спасатели деблокировали пострадавшего, однако медики скорой помощи констатировали его гибель. По предварительным данным, управлявший иномаркой мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. 

Даже небольшое количество спиртного снижает скорость реакции, нарушает концентрацию внимания, искажает восприятие дорожной обстановки, приводит к ошибочным и опасным решениям за рулем.

Комитет правопорядка и безопасности 

Ранее на Piter.TV: после столкновения с автомобилем Haval в Приозерском районе погиб байкер. 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти 

