Роспотребнадзор РФ заинтересовался отравлением туристов в Египте
Сегодня, 9:05
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В связи с появлением в СМИ информации о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор России направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования.

Также официальный запрос Роспотребнадзор направил в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Специалисты ведомства рекомендует туристам соблюдать меры профилактики:

– тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест; 
– использовать только бутилированную или кипяченую воду; 
–  хорошо мыть фрукты и овощи; 
– избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).

При ухудшении самочувствия нужно сразу обращаться за помощью к медикам.

Ранее стало известно, что россияне отравились в популярном ресторане Парижа.

Фото: unsplash (Valeriia Bugaiova)

