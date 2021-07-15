Роспотребнадзор РФ заинтересовался отравлением туристов в Египте

В связи с появлением в СМИ информации о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор России направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования.
Также официальный запрос Роспотребнадзор направил в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Специалисты ведомства рекомендует туристам соблюдать меры профилактики:
– тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест;
– использовать только бутилированную или кипяченую воду;
– хорошо мыть фрукты и овощи;
– избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).
При ухудшении самочувствия нужно сразу обращаться за помощью к медикам.
Ранее стало известно, что россияне отравились в популярном ресторане Парижа.
Фото: unsplash (Valeriia Bugaiova)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все