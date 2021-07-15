Роспотребнадзор РФ заинтересовался отравлением туристов в Египте

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В связи с появлением в СМИ информации о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор России направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования.

Также официальный запрос Роспотребнадзор направил в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Специалисты ведомства рекомендует туристам соблюдать меры профилактики:

– тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест;

– использовать только бутилированную или кипяченую воду;

– хорошо мыть фрукты и овощи;

– избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).

При ухудшении самочувствия нужно сразу обращаться за помощью к медикам.

