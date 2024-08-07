В Петербурге суд вынес приговор за драку из-за голубей

Суд переквалифицировал деяние на неосторожное причинение тяжкого вреда и назначил ему один год ограничения свободы.

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю Николаю Т., который подрался с незнакомцем из-за разногласий о голубях. Об этом spb.aif.ru сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Конфликт произошёл в апреле 2025 года на проспекте Народного Ополчения. Николай Т. подсел к мужчине на остановке, и между ними завязался разговор о птицах. Дискуссия быстро переросла в ссору, после чего оппонент, по словам подсудимого, вскочил и начал взволнованно ходить, случайно задев Николая тростью по носу.

По версии обвиняемого, после этого незнакомец якобы навалился на него и начал избивать, а он лишь защищался. В ходе потасовки оба упали на асфальт. В результате падения потерпевший получил тяжёлую тупую травму правой ноги.

Изначально Николаю Т. вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, однако он признал вину лишь частично. Суд переквалифицировал деяние на неосторожное причинение тяжкого вреда и назначил ему один год ограничения свободы. Кроме того, осуждённый обязан выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мы сообщили о том, что кондитер заплатит полмиллиона за использование синего трактора на пряниках.

Фото: Piter.TV