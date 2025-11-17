Житель Петербурга, который издевался над своими детьми, отправлен в колонию на 6 лет

Мужчина лишал потерпевших еды и закрывал их одних в квартире.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних лиц).

Как сообщили в надзорном ведомстве 21 мая, с июля 2016 года по май 2020-го фигурант систематически избивал своих пятерых детей, а также подвергал их психическому насилию. Мужчина лишал потерпевших еды и закрывал их одних в квартире.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима. В настоящее время несовершеннолетние находятся под опекой родственников.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Савушкина мужчина избил женщину и ранил ее ножом.

Фото: Piter.TV