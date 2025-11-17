Сотрудник Росгвардии пресек кражу из частного дома в Гатчине
Сегодня, 15:51
Подростки попытались ограбить пенсионера.

Благодаря сотруднику Росгвардии в Гатчине Ленинградской области была пресечена кража из частного дома в переулке Некрасова. Подозреваемыми оказали подростки. 

Накануне росгвардеец, находясь на своем участке, заметил, что входная дверь соседнего дома открыта и имеет следы взлома. Зная, что 72-летний собственник временно отсутствует, он сразу сообщил о проникновении коллегам. На месте поймали двоих юношей 15 и 16 лет, приготовивших к выносу телевизор, гитару и сумки с различными вещами. 

Несовершеннолетних злоумышленников доставили в отдел, похищенное изъято. 

Ранее на Piter.TV: перед судом ответит мужчина, похитивший рюкзак из аптеки на Гражданском проспекте в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

