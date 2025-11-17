Сотрудник Росгвардии пресек кражу из частного дома в Гатчине

Подростки попытались ограбить пенсионера.

Благодаря сотруднику Росгвардии в Гатчине Ленинградской области была пресечена кража из частного дома в переулке Некрасова. Подозреваемыми оказали подростки.

Накануне росгвардеец, находясь на своем участке, заметил, что входная дверь соседнего дома открыта и имеет следы взлома. Зная, что 72-летний собственник временно отсутствует, он сразу сообщил о проникновении коллегам. На месте поймали двоих юношей 15 и 16 лет, приготовивших к выносу телевизор, гитару и сумки с различными вещами.

Несовершеннолетних злоумышленников доставили в отдел, похищенное изъято.

