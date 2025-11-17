Внешняя сторона КАД встала колом из-за возгорания легковушки

Днем 21 мая на участке между проспектом Косыгина и Шафировским проспектом загорелась машина. Пожарные работали на месте, но автомобиль выгорел практически полностью.

На внешнем кольце КАД в районе 42-го километра днем 21 мая загорелся легковой автомобиль. Об этом рассказал "Фонтанке" очевидец. На кадрах с места видно, что пожарные уже работают. Машина, судя по видео, сгорела практически полностью, закоптив вдобавок шумозащитный экран.

По данным "Яндекс.Пробок", из-за пожара на участке КАД между проспектом Косыгина и Шафировским проспектом собрались пробки длиной 3,7 километра в обе стороны. Очевидец отметил, что внешняя сторона встала колом.

Ранее на Piter.TV: в жилом доме в Парголово горел электросамокат. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Яндекс Карты