Петербуржцев попросили пользоваться городским Wi-Fi при сбоях с интернетом

Губернатор попросил граждан с пониманием отнестись к данной мере и напомнил о возможности использовать городской Wi-Fi. Председатель ЗакСа Александр Бельский связал ограничения с угрозой беспилотников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе в целях безопасности передача данных в сетях мобильной связи может быть ограничена. Он попросил граждан с пониманием отнестись к этой мере. Губернатор отметил, что для того, чтобы оставаться на связи, можно использовать городской Wi-Fi.

Председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский в интервью "Ведомостям" и "Ведомостям Северо-Запад" сообщил, что ограничения в первую очередь связаны с угрозой беспилотников. По словам спикера парламента, интернет — это удобная, но не жизнеобеспечивающая вещь. Он добавил, что сеть общедоступных точек Wi-Fi от "Ростелекома" пока покрывает Петербург не полностью, но городские власти плотно сотрудничают с оператором для ее развития. Комментируя возможные блокировки мессенджеров, Бельский подчеркнул, что такая практика существует во всех странах мира, и сервис продолжает работу только при выполнении требований государства по безопасности.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников.

Фото: pxhere