МТС сообщил об ограничениях интернета в Петербурге: какие сервисы доступны

Среди них ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники и Ozon.

МТС сообщает об ограничениях в работе мобильного интернета на территории Петербурга. Такое СМС-уведомление пришло журналисту Piter.tv, который пользуется услугами оператора. Речь идет о временных мерах. Стало известно, какие сервисы по-прежнему остаются доступны, найти полный список можно по ссылке.

Оператор уточняет, что этими ресурсами получится пользоваться даже в условиях ограничений. В перечень вошли социальные сети, онлайн-магазины, госпорталы, сервисы заказа такси, навигации, почта, а также некоторые средства массовой информации. Например, без перебоев работают приложения ВКонтакте, Одноклассники, Ozon, Avito, Магнит, Дикси, Кинопоиск, КИОН, Госуслуги, Почта России, РЖД и многие другие.

В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами. Сообщает МТС

Кроме того, в МТС подчеркнули, что звонки и СМС работают без изменений.

СМС-уведомление от оператора МТС.

