Автомобилистам сообщили, как проехать по ЗСД при нестабильной связи

Компания "Магистраль Северной столицы" опубликовала советы для водителей по оплате проезда по Западному скоростному диаметру в условиях нестабильной работы мобильного интернета. Автомобилистам рекомендуют заранее подключить функцию автопополнения транспондера или использовать банковские приложения, доступные в период ограничений связи.

Наиболее надежным способом контроля за балансом является функция "Автоплатеж", не зависящая от качества связи. Настроить ее можно в мобильном приложении "Ваш ЗСД 2.0" или в личном кабинете на сайте. Для этого достаточно привязать банковскую карту, установить порог срабатывания и сумму пополнения.

Если автоматическое пополнение еще не подключено, а мобильный интернет нестабилен, водителям рекомендуют использовать сервисы крупных банков. Эти приложения сохраняют доступ в период ограничений. Петербуржцев также попросили не откладывать проверку баланса на последний момент.

