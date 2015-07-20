На стройке Большого Смоленского моста дали "Гудок Победы"

Строители, возводящие переправу через Неву, присоединились к всероссийской акции.

В День Победы на строительной площадке Большого Смоленского моста в Петербурге прозвучал "Гудок Победы". Специалисты АО "Дороги и Мосты" НПС включились в общероссийскую акцию и дали протяжённый звуковой сигнал строительной техникой — так они отдали дань уважения подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Большой Смоленский мост — один из крупнейших инфраструктурных проектов Северной столицы. Переправа соединит берега Невы в створе проспекта Бакунина и Смольной набережной. Несмотря на напряжённый график работ, строители нашли время, чтобы присоединиться к памятной акции в День Победы, отметили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Видео: Telegram / Дороги и мосты Петербурга