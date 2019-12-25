Готовность Большого Смоленского моста превышает 80%

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая с отчётом в Законодательном собрании, сообщил, что строительство Большого Смоленского моста ведётся с существенным опережением сроков. На сегодняшний день готовность объекта превышает 80%.

По словам главы города, сопутствующие сооружения уже построены более чем наполовину, а разводные пролёты моста позволяют судам проходить под ними. Это важный этап, подтверждающий технологическую готовность переправы.

Ранее, в апреле 2026 года, Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отмечал, что в Петербурге реализуется масштабная программа по строительству пяти новых разводных мостов. Согласно плану, в 2027 году по Большому Смоленскому мосту будет запущено рабочее движение, а к 2028 году строительство завершится полностью, включая все развязки и подходы.

