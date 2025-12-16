Саудовская Аравия направит 200 делегатов на ПМЭФ 2026 во главе с принцем

Королевство выступит на форуме в статусе страны-гостя. На площадке развернут национальный павильон, состоится бизнес-диалог с участием профильных министров и крупных корпораций.

Саудовская Аравия направит в Санкт-Петербург представительную делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Королевство будет присутствовать на мероприятии в статусе страны-гостя. Возглавлять официальную группу станет министр энергетики принц Абдельазиз бен Сальман.

В состав делегации также войдут министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бен Ибрагим Аль-Хурейф, министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер, а также около 200 делегатов. Это представители различных министерств, ведомств, институтов развития и крупных корпораций.

На полях форума будет работать национальный павильон Саудовской Аравии. Там разместятся стенды Министерства энергетики, Министерства инвестиций, Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства. Кроме того, свою продукцию и достижения представят программа "Сделано в Саудовской Аравии" и компания Saudi Aramco. Экспозиция познакомит гостей с проектами в рамках стратегии "Видение 2030".

В деловой программе ПМЭФ запланирован специальный бизнес-диалог "Россия — Саудовская Аравия". Участники намерены обсудить перспективы сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства. В дискуссиях примут участие профильные министерства обеих стран, Российский фонд прямых инвестиций и Российско-арабский деловой совет. Представители Королевства также выступят в качестве спикеров на сессиях, посвященных технологическому развитию и продовольственной безопасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что Aurus, Volga и Lada покажут новинки на ПМЭФ-2026.

Фото: kremlin.ru