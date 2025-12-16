В Городском центре переливания крови Петербурга поздравили маленьких пациентов и доноров

В преддверии Всемирного дня донора крови и Дня защиты детей в Детской городской больнице №1 на Авангардной улице прошла творческая встреча. Именно в этом медицинском учреждении, куда ежедневно поступают пациенты от нуля до семнадцати лет, в 2025 году было использовано больше всего донорской крови во всём городе.

К маленьким пациентам, для которых переливание крови – это шанс на жизнь, приехали гости с подарками и хорошим настроением. Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов и начальник отдела по связям с общественностью Городской станции переливания крови Станислав Давыдов решили отказаться от строгих костюмов, переодевшись в забавные наряды, чтобы развеселить детей.

Мероприятия прошли в отделениях гематологии и кардиохирургии. Для ребят подготовили множество подарков: светоотражающие брелоки, открытки-раскраски, десять коробок дезинфицирующих салфеток, комиксы "Слава Самбо" и книги-раскраски по сказкам Пушкина.

В светлом холле, где детей ждали карандаши и заготовки для открыток, гостям рассказали о важности донорства. После этого ребята с энтузиазмом принялись за творчество, чтобы поздравить тех, кто спасает жизни, сдавая свою кровь.

На бумаге расцветали солнце, небо и деревья – всё, что у детей ассоциируется с жизнью. Некоторые ребята признались, что впервые слышат слово "донор", но другие уже знали: это человек, который сдаёт кровь, чтобы помочь другому.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко)