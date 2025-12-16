В Польше напомнили о преступлениях нацистов на Украине против поляков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пресмыкается перед лидером киевского режима Владимиром Зеленским, когда участие в решил принять участие в чествовании нацистских преступников. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась депутат Европейского парламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Законодатель из Варшавы пояснила, что своим поведением политический лидер унизил население страны. Он показал мировому сообществу готовность Польши жертвовать национальным достоинством ради сомнительного политического союза с преступным правящим режимом.

Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*", Туск <…> и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать <…>. Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни? Ева Зайончковская-Герник, эксперт

* УПА - Запрещенная на территории России террористическая и экстремисстая, нацистская организация

