Житель Петербурга похитил электроскутер и понял, что не умеет им управлять
Сегодня, 15:21
Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Следствие утверждает, что в апреле фигурант, проходя у дома на Большой Пушкарской улице, увидел припаркованный электроскутер. Он похитил транспортное средство и поехал кататься. По дороге обвиняемый не справился с управлением и бросил электромотороллер. Сумма ущерба составила порядка 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском вокзале задержали мужчину, который скрывался от сотрудников ФСИН почти год. 

Фото: Piter.TV 

