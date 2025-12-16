Житель Петербурга похитил электроскутер и понял, что не умеет им управлять

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствие утверждает, что в апреле фигурант, проходя у дома на Большой Пушкарской улице, увидел припаркованный электроскутер. Он похитил транспортное средство и поехал кататься. По дороге обвиняемый не справился с управлением и бросил электромотороллер. Сумма ущерба составила порядка 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

