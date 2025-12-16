В своём первом интервью после восстановления в должности ректор Александр Сергеевич Запесоцкий рокомментировал решение суда, снявшее арест с имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и вернувшее его к руководству. В беседе с "Петербургским дневником" он назвал это решение справедливым, хотя и запоздалым, подчеркнув, что подобные обеспечительные меры не должны были вводиться.

По словам Запесоцкого, в условиях высокой нагрузки на правоохранительную систему и сложной международной обстановки недоразумения неизбежны. При этом он отметил, что ректор не имеет права на личные обиды, его главная задача – работать на благо вуза.

Несмотря на серьёзный ущерб, нанесённый университету за время судебных тяжб, коллективу удалось сохранить главное — специалистов, студентов и уникальные традиции. Занятия не прекращались, а потенциал вуза остался нетронутым. Теперь университет готов вернуться к выдающимся результатам и продолжить работу в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, который, по словам ректора, всегда поддерживал вуз.

Главной своей задачей после возвращения Александр Сергеевич видит ликвидацию последствий кризиса. Он выразил уверенность в силе университета, опирающегося на мощную поддержку учредителей, научного сообщества и выпускников. Покидая пост с грустью, он называет себя счастливым человеком, который смог реализовать свой потенциал в Петербурге.

