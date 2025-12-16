Бывший глава "Водоканала" Волков стал гендиректором "Петербургской сбытовой компании"

Во вторник, 2 июня, стало известно о назначении нового руководителя в АО "Петербургская сбытовая компания" (ПСК). Совет директоров предприятия принял решение утвердить на эту должность Сергея Волкова, ранее занимавшего пост директора "Водоканала".

Как сообщили в пресс-службе ПСК, Сергей Волков уже приступил к исполнению своих новых обязанностей. Решение о его переходе было принято советом директоров ещё 28 мая.

Стоит отметить, что об уходе Волкова с должности главы "Водоканала", которую он занимал с 2022 года, стало известно накануне его назначения в сбытовую компанию.

Фото: пресс-служба АО "ПСК"