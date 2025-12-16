Детский и взрослый хоспис в Петербурге отметил 20-летие фестивалем

В Санкт-Петербурге Автономная некоммерческая организация "Детский и взрослый хоспис" накануне Международного дня защиты детей с размахом отметила свое 20-летие. Юбилейный праздник прошел под девизом "Ценим жизнь здесь и сейчас" и впервые состоялся на креативном пространстве "Севкабель Порт". Мероприятие собрало более 400 гостей, среди которых были подопечные, их родители, сотрудники, волонтеры и давние друзья организации.

Путь хосписа начался в 2006 году и стал историей безграничной поддержки семей с тяжелобольными детьми. Создание организации имело особое значение и для системы городской помощи. Депутат Заксобрания и сооснователь АНО Павел Крупник отметил, что именно команда организации передала государственному учреждению "Хоспис (детский и взрослый)" бесценный опыт, благодаря чему оно с первого дня смогло работать эффективно.

В 2026 году темой праздника выбрали уличное искусство — граффити, которое символизирует, что даже в сложных обстоятельствах жизнь может расцветать яркими красками. Организаторы подготовили для гостей множество интерактивов, превратив площадку в настоящий город развлечений и мастерских. Посетители могли не только наблюдать за процессом, но и творить сами. На площадке провели захватывающий мастер-класс по граффити, в ходе которого на огромном холсте каждый оставил свой след.

В зоне красоты гостей ожидали стилисты, создававшие эффектный маникюр и яркие прически. Юные модники восторженно примеряли образы с помощью аквагрима. Профессиональные художники по желанию рисовали портреты гостей прямо на празднике. Для любителей вкусной еды работали зоны с угощениями и проводились кулинарные мастер-классы. На протяжении всего вечера энергию задавал диджей-сет. Самые смелые могли продемонстрировать свои движения на специальных рампах. Все желающие с удовольствием фотографировались в стильной фотозоне. Праздник, наполненный музыкой, детским смехом и красками, стал настоящим подтверждением философии организации: быть рядом, ценить каждый миг и помогать жизни приобретать самые яркие цвета независимо от обстоятельств.

