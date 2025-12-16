РЖД разрешит детям с 10 лет ездить на поездах без взрослых с 1 июня

Самостоятельные путешествия станут возможны по 24 маршрутам на поездах "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" и "Финист". Услуга платная — 1500 рублей.

Российские железные дороги с 1 июня вводят услугу самостоятельных поездок для детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в компании. Путешествия станут возможны по 24 маршрутам.

Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. По прибытии юного пассажира передадут встречающему, который должен быть указан в заранее заполненном заявлении. Самостоятельно передвигаться дети смогут на поездах "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" и "Финист". Полный список направлений опубликован на официальном сайте РЖД.

Услуга является платной. Ее стоимость составит 1500 рублей. Оформить поездку можно будет в кассах дальнего следования. При покупке билета потребуется предъявить документы, удостоверяющие личность ребенка и его законного представителя, а также заполнить заявления об оказании услуги и об ответственности за перевозку ребенка до момента его передачи встречающему.

